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Türkiye’de kadınların sığınacağı 149 konukevi var

Şiddet mağduru kadınlar ile çocuklarının güvenli bir çatı altında korunabilmesi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadın konukevlerinin sayısını artırıyor. Bu evlerdeki desteklerin yanı sıra ayrıldıktan sonra da kadın ve çocukların yaşamlarını sürdürebilmelerini sağlamak önemli. Kadın konukevlerini ve bu evlerde sağlanan destekleri derledik.

Genel 02.01.2023, 14:08
Türkiye’de kadınların sığınacağı 149 konukevi var

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal hizmetler anlamındaki girişimlerinden biri de kadın konukevleri… Bu evlerin en önemli özelliği, şiddet mağduru kadınlara sadece güvenli bir ev değil, bundan sonraki hayatlarına dair de destekleyici hizmetler sunabilmesi.

Fiziksel, duygusal, cinsel, ekonomik ve sözlü istismara veya şiddete uğrayan her kadının eli bu evlerde tutuluyor. Kadınların şiddetten korunması, psiko-sosyal sorunlarının çözülmesi, güçlendirilmesi ve bu dönemde kadınların varsa çocukları ile birlikte ihtiyaçlarının da karşılanması bu konukevlerinde sağlanıyor. Yatılı olarak sosyal hizmet verilen evler, kadınları bundan sonraki hayatları için de destekliyor.

Peki bu destek nasıl sağlanıyor?

Şiddet mağduru kadınların şiddetsiz bir ortamda, yaşadıkları travma ile başa çıkabilmeleri, yeniden sağlıklı ilişkiler kurarak hayatlarını sürdürebilmeleri için onlara destek olunuyor. Kadınlar için mesleki çalışmalar yapılarak konukevlerinden ayrıldıktan sonra yaşamlarına devam etmelerini sağlamak ise en önemli amaç.

Hangi alanlarda hizmet veriliyor?

Bu hedefle kadın ve beraberindeki çocuklar mesleki çalışmalar ve değerlendirmeler için doğrudan ilgili kuruluşlara yönlendiriliyor. Yaşadıkları travmaları en hızlı şekilde atlatabilmelerini mümkün kılmak amacıyla barınma, psiko-sosyal destek, hukuki, tıbbi, ekonomik, mesleki destek, eğitim desteği, çocukları için kreş, rehberlik ve yönlendirme vb. alanlarda destek sağlanıyor.

Kadın konukevlerinde ne zamana kadar kalınıyor?

İlgili yönetmelik kapsamında konukevinde kalma süresi, kadının konukevine kabul tarihinden itibaren 6 ay. Ancak bu süre uzatılabiliyor. Kadının güçlenme süreci ve bazı riskli durumlar bu süre için başlıca etkiler.

Konukevlerinin adresi neye göre belirleniyor?

Şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan mağdur kadınlar ve beraberindeki çocukları hiçbir ayrım yapılmadan konukevine kabul ediliyor.

Bu konukevlerinin adresleri ise kadınların yaşadığı bölgede olmak zorunda değil. Başka şehirlerdeki konukevlerine de yerleşebiliyorlar. Bu karar kadın ve çocuklarının yüksek yararı gözetilerek alınıyor.

Kadın konukevleri hangi kuruluşlara bağlı?

Konukevleri birçok kuruluşa bağlı olarak hizmet veriyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, Göç İdaresi Başkanlığı ve sivil toplum kuruluşlarının kadın konukevleri bulunuyor.

Kaç tane kadın konukevi var?

Türkiye’nin her şehrinde kadın konukevleri hizmet veriyor. Ülke genelinde toplam 149 kadın konukevi yer alıyor. Ayrıca, bu evlerin sayısının artması için de çalışmalar yapılıyor. 1990 yılından bugüne kadar kadın konukevleri mağdur kadınların yanında oldu.

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