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Türkiye'nin İsveç'e tepkisi büyüyor

Terör örgütlerine gösterdiği müsamaha nedeniyle Türkiye'nin tepkisini çeken İsveç son olarak rezalet görüntülerin ortaya çıkmasına da seyirci kalmıştı.

Genel 14.01.2023, 09:34 14.01.2023, 09:42
Türkiye'nin İsveç'e tepkisi büyüyor

Türkiye ile İsveç arasındaki diplomatik ilişkiler terör örgütlerinin skandal faaliyetlerinin gölgesinde kaldı. Terör örgütü PKK sempatizanlarının düzenlediği skandal gösteriden sonra Türkiye'den tepkiler art arda yükselmeye devam ediyor. Devletin üst düzey yöneticileri tarafından yapılan kınamalardan sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da harekete geçti. Başsavcılık, İsveç'ten faillerle ilgili bilgi talebinde bulundu. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, İsveç'teki provokasyona ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesini, delillerin toplanarak gönderilmesini içeren istinabe talebinin İsveç adli makamlarına gönderildiği bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, İsveç'in başkenti Stockholm'de, PKK/KCK silahlı terör örgütü destekçileri tarafından gerçekleştirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef alan ve suç teşkil eden eylemler nedeniyle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma kapsamında, Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi hükümleri çerçevesinde yapılan eylemler nedeniyle adli/idari soruşturma başlatılıp başlatılmadığı, eylemleri gerçekleştiren faillerin tespit edilmesi, delillerin toplanarak Cumhuriyet Başsavcılığımıza gönderilmesini içeren istinabe talebi sözleşmeye taraf olan İsveç adli makamlarına gönderilmiştir."

Soruşturmanın, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçlarını Soruşturma Bürosunca yürütüldüğü belirtildi.

MECLİS BAŞKANI ŞENTOP'TAN AÇIKLAMA

TBMM Başkanı Şentop, İsveç Meclis Başkanı Norlen ile telefonda görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İsveç Meclis Başkanı Andreas Norlen'den, terör örgütü PKK/YPG destekçilerinin provokasyonlarıyla ilgili faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını istedi.

Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Norlen'in 17 Ocak'ta Türkiye'ye yapacağı ziyareti iptal eden Şentop, Norlen ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, bölücü terör örgütünün söz konusu provokasyonu hakkında Türkiye'nin tepkisini ileten Şentop, "Terör örgütü PKK/PYD/YPG yandaşlarınca Stockholm'de gerçekleştirilen, Türkiye'yi ve Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan menfur eylem Türkiye'de, toplumun tüm kesimleri nezdinde çok büyük bir rahatsızlık uyandırdı. Bu eylemi kabul edilemez buluyor ve şiddetle kınıyoruz." dedi.

Şentop, yaşanan olayın, kamuoyunda da büyük bir infiale neden olduğunu belirterek, "Türkiye'de bu olay karşısında bütün toplum kesimlerinin çok sert tepki verdiğini bilmenizi isterim. Atılan adımlar kadar atılamayan adımlar da terör örgütlerine cesaret veriyor. Bu eylemin faillerinin tespit edilerek gerekenin yapılmasını ve bu tür olayların engellenmesine yönelik somut adımların atılmasını acilen bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

İsveç Meclis Başkanı Norlen de ziyaretin iptal edilmesinden duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Stockholm'deki belediye binası önünde ortaya çıkan görüntüleri görünce rahatsız oldum, hatta tiksindim. Demokratik toplumlarda, siyasetçilere karşı bu tür şiddet ve tehdit eylemlerinin yeri yok." dedi.

Parlamento temaslarını geliştirme çabalarının bir parçası olarak Finlandiya Sözcüsü Matti Vanhanen ile Türk parlamentosunu ziyaret etmeyi dört gözle beklediğini aktaran Norlen, "Dün Stockholm'de yaşananlara Türk tarafının sert tepki vermesini anlıyorum. Belediye binasının dışında asılı maketin görüntülerini gördüğümde ben de derin bir rahatsızlık hissettim ve bunu iğrenç buldum. Politikacılara yönelik şiddet tehditlerinin demokratik bir diyalogda açıkça yeri olamaz." diye konuştu.

Norlen, İsveç'in üçlü mutabakata bağlı olduğunu, taahhütlerini yerine getirmek için kararlılığını ifade ederek, bunun için gereken hukuki değişiklikleri yaptıklarını kaydetti.

TBMM Başkanı Şentop, "İyi niyet beyanları ve sözlerle mesafe alınamadığı bir kez daha görüldü, Türkiye olarak etkili, sonuç verici ve somut adımlar bekliyoruz." mesajını verdi.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NDAN TEPKİ

Çavuşoğlu, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Dışişleri Bakanlığındaki görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

İsveç'in başkenti Stockholm'de tarihi belediye binası önünde toplanan bir grup terör örgütü PKK/YPG destekçisinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a benzetilen bir kuklayı binanın önündeki direğe asmasına ilişkin soru üzerine Çavuşoğlu, İsveç'te PKK/YPG'nin bir başka provokasyonuna şahit olduklarını belirterek, "Bu hem ırkçı hem de nefret suçu içeren bir eylemdir. Hangi açıdan bakarsanız bakın İsveç'in de mücadele etmesi gereken bir eylemdir." dedi.

Çavuşoğlu, İsveç'in terörle mücadele konusunda anayasasını ve ilgili terörle mücadele kanunlarını değiştirdiğini hatırlatarak, "O kanunlara bile ihtiyaç yok. Irkçı ve nefret suçu içeren bir eylemle mücadele etmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, söz konusu eylemin şehrin merkezinde, belediyenin hemen önünde, herkesin gözünün önünde gerçekleştiğini belirterek, "Dolayısıyla İsveç'in burada sorumluluğu var. Bu sorumluluktan kaçamazlar. Hele hele sadece kınayarak kaçamazlar." dedi.

Türkiye-Finlandiya-İsveç arasındaki Üçlü Ahitname'ye dikkati çeken Çavuşoğlu, söz konusu Ahitname'de mutabık kalınan konuların gereğinin yerine getirilmesini istediklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, terör örgütünün İsveç'teki mevcudiyeti ve faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, "İnsan devşirme devam ediyor, para toplama devam ediyor, propaganda devam ediyor. İsveç, bunları engelleme taahhüdünde bulundu. Bu taahhüdünü yerine getirmesi gerekiyor." diye konuştu.

Terör örgütü ve destekçilerinin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üye olmasını istemediklerini kaydeden Çavuşoğlu, bunu engellemek için de her şeyi yaptıklarını söyledi.

Çavuşoğlu, "İsveç ve Finlandiya, ya onların NATO üyeliklerini engellemesine göz yumacak, boyun eğecek ya da o terör örgütlerine karşı gerekli adımları atacak, taahhütlerini yerine getirecek." dedi.

#mevlüt çavuşoğlu #türkiye #İsveç
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