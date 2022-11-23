Türkiye ile Küba arasında 27 yıl aradan sonra bir ilk
Türkiye ile Küba arasında 27 yıl aranın ardından önemli bir ziyaret gerçekleşecek. Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel resmi görüşmeler için Türkiye'ye geliyor.
Genel 23.11.2022, 07:48 23.11.2022, 07:59
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz Canel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetine icabetle, ülkemize resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir" denildi.
Ankara'da bugün yapılacak görüşmelerde, Türkiye-Küba ilişkilerinin yanı sıra işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla atılacak adımlar değerlendirilecek.
İkili ilişkilerin yanısıra, Latin Amerika ve Karayipler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meseleler ele alınacak.
Uzun bir aranın ardından gerçekleşecek ziyaret iki ülke açısından büyük önem taşıyor.
Küba'dan devlet başkanı düzeyinde son ziyareti 1995'te Fidel Castro gerçekleştirmişti. Türkiye'den ise Küba'ya Cumhurbaşkanı düzeyinde ilk ziyaret, 2015'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmıştı.
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