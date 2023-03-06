Türkiye Elon Musk'a ceza kesti
Rekabet Kurulu, Twitter'ı satın alırken kurallara aykırı hareket eden Elon Musk'a ceza kesti.
Türkiye'den Elon Musk'a ceza... Muskın Twitterı satın almasına Rekabet Kurulundan cezalı onayABONE OLRekabet Kurulu, SpaceX ve Twitter'ın sahibi Elon Musk'ın, Twitter Inc'in tek kontrolünü devralması işlemine izin verirken, bu işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleşmesi nedeniyle Musk'a Türkiye'deki 2022 gelirinin binde 1'i oranında ceza uygulanmasını kararlaştırdı.
Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kurulun, Elon Musk tarafından Twitter'ın tek kontrolünün devralınmasına yönelik resen incelemesi sonuçlandı.
Kurul tarafından yapılan inceleme sonucunda, işlemin Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 7. maddesi ve buna dayanılarak çıkarılan Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğ kapsamında izne tabi olduğu belirlendi.
İşlem sonucunda etkin rekabetin önemli ölçüde azaltılmasının söz konusu olmaması nedeniyle işleme izin verilmesi karara bağlandı.
Ancak işlemin Kurulun izni olmadan gerçekleştirilmesi nedeniyle, Kanun'un 16. maddesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Musk'a, 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayri safi gelirinin binde 1'i oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verildi.
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