Türkiye'deki OSB sayısı 379'a çıktı
Zonguldak Gökçebey Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Kuruluş Protokolü'nün onaylanmasıyla Türkiye'deki OSB'lerin sayısı 379'a yükseldi.
Genel 12.11.2022, 13:29 12.11.2022, 13:31
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından edinilen bilgiye göre, yer seçimi çalışmaları tamamlanan ve kuruluşu gerçekleştirilmek üzere Bakanlığa sunulan Zonguldak Gökçebey OSB Kuruluş Protokolü onaylandı.
Böylece Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kuruluş onayı verilen OSB sayısı 345'e çıktı.
Tarım ve Orman Bakanlığının kuruluş onayı verdiği 34 tarım ihtisas OSB de dahil edildiğinde Türkiye'deki toplam OSB sayısı 379'a yükselmiş oldu.
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