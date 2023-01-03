banner38

Türkiye 2022'de her 3 günde bir depremle sallandı

Türkiye'de geçen yıl 113'ü 4 ila 5, 14'ü 5 ile 6 ve biri 6-7 büyüklüğü arasında olmak üzer toplam 128 deprem meydana geldi. Bu verilere göre, Türkiye ve yakın coğrafyasında 3 günde bir deprem oldu.

Genel 03.01.2023, 14:44 03.01.2023, 17:19
Türkiye 2022'de her 3 günde bir depremle sallandı

Bu verilere göre Türkiye ve yakın coğrafyasında 3 günde bir, büyüklüğü 4 ve üzerinde, 24 günde bir de büyüklüğü 5 ve üzerinde deprem meydana geldiği görülüyor.

Gazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Afet Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Özmen, geçen yıl dünyada ve Türkiye'de yaşanan deprem hareketliliğiyle ilgili bilgi verdi.

7 ve üzeri büyüklükte 11 deprem meydana geldi

2022 yılında dünya genelinde büyüklüğü 4 ve üzerinde 15 bin 438 deprem meydana geldiğini belirten Özmen, bunlardan büyüklüğü 7 ve daha büyük olan deprem sayısının 11 olduğunu söyledi.

Özmen, dünyada geçen yıl büyüklükleri 6 ile 6,9 arasında değişen 117, 5 ile 5,9 arasında değişen 1603 ve 4 ile 4,9 arasında değişen 13 bin 707 deprem meydana geldiğini bildirdi.

 2022'nin en büyük depremi Papua Yeni Gine ve Meksika'da yaşandı

Dünyada 2022'nin en büyük depremlerinin 7,6 büyüklüğü ile 10 Eylül'de Papua Yeni Gine ve 19 Eylül'de Meksika'da yaşandığını anımsatan Özmen, "En fazla can kaybına neden olan deprem ise 22 Haziran'da meydana gelen 6 büyüklüğündeki Host-Afganistan depremi oldu." dedi.

Özmen, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından Avrupa'nın en büyük ikinci gözlem ağını oluşturan 1143 deprem kayıt istasyonuyla ile Türkiye ve yakın coğrafyadaki deprem aktivitelerinin kesintisiz izlendiğini, bu aktivitelerin kaydedilip, deprem parametrelerine ilişkin bilgilerin kamuoyuyla paylaşıldığını ve deprem katalogları oluşturulduğunu anlattı.

"2022'de Türkiye ve yakın civarında 20 bin 277 deprem meydana geldi"

Türkiye'de geçen yıl yaşanan depremlere ilişkin bilgi veren Özmen, şöyle konuştu:

"2022 yılında 113'ü 4 ile 5, 14'ü 5 ile 6 ve biri 6-7 büyüklüğü arasında olmak üzere 4'ten büyük 128 deprem meydana geldi. Bu verilere göre Türkiye ve yakın coğrafyasında 3 günde bir, büyüklüğü 4 ve üzerinde, 24 günde bir de büyüklüğü 5 ve üzerinde deprem meydana geldiği görülüyor. Daha küçük deprem sayılarını da hesaba kattığımızda 2022 yılı içinde Türkiye ve yakın civarında toplam 20 bin 277 deprem kaydedildi."

Özmen, bu depremlerin 1555'inin ocak, 1540'ının şubat, 1420'sinin mart, 1652'sinin nisan, 1401'inin mayıs, 1358'inin haziran, 1377'sinin temmuz, 1657'sinin ağustos, 1893'ünün eylül, 1780'inin ekim, 2 bin 244'ünün kasım ve 2 bin 400'ünün aralıkta meydana geldiğini vurguladı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
banner21
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 16 35
2. Galatasaray 15 33
3. Başakşehir 15 30
4. Adana Demirspor 15 27
5. Beşiktaş 15 26
6. Trabzonspor 15 26
7. Konyaspor 15 25
8. Kayserispor 15 23
9. Alanyaspor 16 21
10. Giresunspor 15 19
11. Gaziantep FK 15 17
12. Karagümrük 15 16
13. Ankaragücü 15 16
14. Antalyaspor 15 16
15. Hatayspor 16 16
16. Kasımpaşa 15 15
17. Sivasspor 16 14
18. Ümraniye 16 11
19. İstanbulspor 15 11
Takımlar O P
1. Eyüpspor 18 38
2. Samsunspor 18 32
3. Bodrumspor 18 32
4. Keçiörengücü 18 32
5. Bandırmaspor 18 31
6. Pendikspor 18 30
7. Rizespor 18 30
8. Boluspor 18 30
9. Manisa FK 18 28
10. Sakaryaspor 18 25
11. Göztepe 18 24
12. Altay 18 21
13. Erzurumspor 18 20
14. Tuzlaspor 18 19
15. Adanaspor 18 18
16. Ö.K Yeni Malatya 18 15
17. Denizlispor 18 15
18. Altınordu 18 13
19. Gençlerbirliği 18 7
Takımlar O P
1. Arsenal 16 43
2. M.City 16 36
3. Newcastle 17 34
4. M. United 16 32
5. Tottenham 17 30
6. Liverpool 17 28
7. Brentford 18 26
8. Fulham 17 25
9. Chelsea 16 25
10. Brighton 16 24
11. Crystal Palace 16 22
12. Aston Villa 17 21
13. Leicester City 17 17
14. Leeds United 16 16
15. Bournemouth 17 16
16. Everton 17 15
17. West Ham United 17 14
18. Nottingham Forest 17 14
19. Wolves 17 13
20. Southampton 17 12
Takımlar O P
1. Barcelona 15 38
2. Real Madrid 15 38
3. Real Sociedad 15 29
4. Atletico Madrid 15 27
5. Athletic Bilbao 15 25
6. Real Betis 15 25
7. Villarreal 15 24
8. Rayo Vallecano 15 23
9. Osasuna 15 23
10. Valencia 15 19
11. Mallorca 15 19
12. Girona 15 17
13. Almeria 15 17
14. Getafe 15 17
15. Real Valladolid 15 17
16. Espanyol 15 13
17. Celta Vigo 15 13
18. Sevilla 15 12
19. Cadiz 15 12
20. Elche 15 4
banner23