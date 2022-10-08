'Türkçenin 15. Büyük Şiir Şöleni' Bursa’da yapılacak
Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni; 30 yıl aradan sonra ilk başladığı yerde, ilk şölene katılan şairlerin davet edilmesiyle 13-15 Ekim 2022 tarihleri arasında Bursa’da yapılacak.
Genel 08.10.2022, 17:24
30 yıl önce olduğu gibi, Konya’da tamamlanacak. Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan; farklı lehçelerde, şivelerde eserler veren şairlerini 30 yıl önce ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başaran Türkiye Yazarlar Birliği “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin” 30. yıla ulaşmasının gururunu yaşıyor. 1992’de Bursa’da başlayan ve 2 yılda bir farklı ülkede gerçekleştirilen şiir şöleni; Almatı/Kazakistan’da, Aşgabad/Türkmenistan’da, Girne/Kıbrıs’da, Strazburg /Fransa’da, Akmescid/Kırım’da, Üsküp/Kuzey Makedonya’da, Bakü/Azerbaycan’da, Prizren /Kosova’da, Kazan/Tataristan’da, Bişkek / Kırgızistan’da, Türkistan/Kazakistan’da, Edirne-Gümülcine-İskeçe-Kırcaali ve nihayet İstanbul’da yapılmıştı.
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