'Türkçenin 15. Büyük Şiir Şöleni' Bursa’da yapılacak

30 yıl önce olduğu gibi, Konya’da tamamlanacak. Türk dünyasında farklı coğrafyalarda yaşayan; farklı lehçelerde, şivelerde eserler veren şairlerini 30 yıl önce ortak bir amaç etrafında birleştirmeyi başaran Türkiye Yazarlar Birliği “Türkçenin Uluslararası Şiir Şöleni’nin” 30. yıla ulaşmasının gururunu yaşıyor. 1992’de Bursa’da başlayan ve 2 yılda bir farklı ülkede gerçekleştirilen şiir şöleni; Almatı/Kazakistan’da, Aşgabad/Türkmenistan’da, Girne/Kıbrıs’da, Strazburg /Fransa’da, Akmescid/Kırım’da, Üsküp/Kuzey Makedonya’da, Bakü/Azerbaycan’da, Prizren /Kosova’da, Kazan/Tataristan’da, Bişkek / Kırgızistan’da, Türkistan/Kazakistan’da, Edirne-Gümülcine-İskeçe-Kırcaali ve nihayet İstanbul’da yapılmıştı.