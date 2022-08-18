Türk kara sularına itilen göçmenler kurtarıldı
Aydın’ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 114 göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri kurtarıldı..
Genel 18.08.2022, 08:52
Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne gönderileceği öğrenildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 16 Ağustos 2022 tarihinde saat 12.20'de Aydın ili Kuşadası ilçesi açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini aldı.
Yunan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 6 can salı içerisindeki toplam 114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Kurtarılan göçmenlerin, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenildi.
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