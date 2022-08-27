Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu'ndan Darülaceze'ye ziyaret

Darulaceze yapılan ziyaretle ilgili şu açıklamada bulundu;

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet BOLAT ve THY yöneticileri kurumumuzu ziyaret etti.

Başkanımız Hamza CEBECİ’nin makamında ağırladığı misafirlerimiz daha sonra Darülirfan Kültür Merkezimizde düzenlediğimiz tanıtım toplantısına katıldılar.

Etkinliğe Başkanımız Hamza CEBECİ, İdare Meclisi Üyemiz Fuat KULAÇOĞLU, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet BOLAT, THY yöneticileri ve Daimi Heyet üyelerimiz katıldı.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürümüz Selda TAŞ’ın sunumuyla gerçekleşen programda kurumumuzun hizmet ve projelerini anlatan sinevizyon gösterimi izlendikten sonra Başkanımız Hamza CEBECİ, THY Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ahmet BOLAT ve THY Genel Müdürü Bilal EKŞİ birer konuşma yaptılar.

Ziyaretin son bölümünde misafirlerimiz bahçemizde sakinlerimiz ile bir araya gelerek sohbet ettiler.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet BOLAT ve ekibine kurumumuza göstermiş oldukları ilgi için şükranlarımızı sunarız.