Türk Hava Yolları'ndan ayrılan İlker Aycı'dan veda mesajı

Aycı'nın veda mesajı şu şekilde;



Değerli Mesai Arkadaşlarım,



2015 yılından bu yana Türk Hava Yolları tarihinin en uzun Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanlığı görevini sizlerle birlikte gece gündüz demeden ifa ettim. Bayrak taşıyıcı markamızı Avrupa'nın ve Dünyanın zirvesine taşıma yolculuğunda, bu onurlu görev sırasında hiçbir zaman mazeret üretme çabamız olmadı. Bir yandan dünya havacılığının önde gelen şirketleri ile rekabet ederken, bir yandan da vatandaşlarımızın sağlıklı, güvenli ve konforlu seyahat standartlarından yararlanması için elimizden gelen tüm gayreti gösterdik.

Son yıllarda birlikte atmış olduğumuz adımlar ve aldığımız kararlarla dünya havacılığında oyun kurucu konumuna gelen Türk Hava Yolları'nın tarihe geçen başarılarını sizlerle birlikte paylaşmanın mutluluğunu yaşıyorum.

İştirakleriyle birlikte 65 bin kişilik büyük bir aile olan bayrak taşıyıcı markamızın bundan sonraki başarı hikayelerini yakından takip ederek, sizlerle her zaman gurur duyacağımı bilmenizi isterim.

Görevi devrettiğim yeni Başkanımız Prof. Dr. Ahmet Bolat Bey'e ve yeni Yönetim Kurulu Üyelerimize de yürekten başarılar diliyorum. Bayrağı devraldıkları yerden daha da yukarıya taşıyacaklarına gönülden inanıyorum.

Bu vesile ile 7 yıllık görev sürecimde benden desteklerini bir an olsun esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yakın iş birliği yaptığımız tüm kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, Yönetim Kurulu Üyelerimize ve siz mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ederim.

Yolumuz, bahtımız açık olsun.

M. İlker Aycı