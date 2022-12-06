Turistten fazla ücret alan taksicinin belgesi iptal edildi
İstanbul'da bir turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksicinin belgesinin 30 gün süreyle iptal edildi.
Genel 06.12.2022, 14:22
İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden yapılan açıklamada, turistten fazla ücret aldığı tespit edilen taksi şoförünün toplu taşıma aracı kullanım belgesinin 30 gün süreyle iptal edildiği belirtildi.
Taksi şoförüne ayrıca Kabahatler Kanunu hükümlerince idari para cezası verildiği kaydedildi.
- Bir turist sosyal medyadan şikayet etmişti
Elena Vykhodtseva isimli turist, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İstanbul Havalimanı'na yolculuk yaptığını ve 600 lira tutması gerekirken taksi şoförünün kendisinden 1900 lira aldığını ifade etmişti.
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