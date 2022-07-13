Tunceli'de teröristlerce kullanılan sığınak imha edildi
Tunceli'nin Ovacık ilçesi kırsalında teröristlerce kullanılan bir sığınağa operasyon düzenlendi. Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi, sığınak imha edildi.
Genel 13.07.2022, 19:05 13.07.2022, 19:08
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" kapsamında teröristlere operasyon düzenledi.
Arazide arama tarama faaliyeti yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanıldığı belirlenen bir sığınak tespit etti.
Sığınakta yapılan aramada, bixi makinalı tüfek, 297 bixi mühimmatı, 2 kalaşnikof şarjörü, küçük tüp ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Güvenlik güçlerince sığınak imha edildi.
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