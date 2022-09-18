Tunceli'de otomobil yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin yolda yürüyen yayalara çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Genel 18.09.2022, 21:28
Tunceli'nin Ovacık ilçesinde T.A.’nın kullandığı otomobil, ilçenin Paşadüzü köyü yolunda yürüyen iki yayaya çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, yayalardan S.Ö. olay yerinde yaşamını yitirirken, M.A. ise ağır yaralandı.
Sağlık ekiplerince Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılan M.A, daha sonra askeri helikopterle Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesine sevk edildi.
Gözaltına alınan sürücü ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilerek çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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