Murat Ülker'in yazısı şöyle:

Mülteci Sorunu

İtalya’da seçimi 1. bitiren aşırı sağdan G. Meloni başbakan oldu. Seçimlerde mültecini sorununu önceliklendirdi. İsveç Demokrasi Partisi aynı gündemi yaptı, 1. oldu. Mayıstaki seçimde Fransa Cumhurbaşkanı seçilen Macron’u zorlayan aşırı sağın lideri M. Le Pen’in sorunu da mültecilerdi. Fransa da ciddi tedbirler alıyor. Geçen istifa eden İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman, Hindistan göçmeni bir aileden ama “ülkenin en önemli sorunu mülteciler ve bunun önlenmesi benim öncelikli görevim” demişti.

Görüldüğü üzere tüm Avrupa’da mülteci sorunu öncelikli. Bunlar bize vize problemi olarak yansıyor. Mülteci sorunu yaklaşan seçimlerde bizde de sosyal ve siyasal gündem olacak.

Ukrayna saldırısı, Avrupa ve Rusya ekonomilerini sıkıştırıyor. Amerikalıların savaş hakkında yürüttüğü tahminlerin doğru olması ve Rus ekonomisine verdiği zararlar, Amerikalıların, Regan döneminde Rusları uzay yarışına zorladıkları ve girdikleri ekonomik darboğazın Sovyetlerin dağılmasına sebep oluşu hatırlanınca…

Yıl sonu yaklaşırken ABD ekonomisi, Eylül 22 sonu itibarı ile yıllık sanayi üretimi son 14 yılın en üst noktasında. 30 Eylül itibarıyla yılda sanayide yaratılan yeni iş adeti 467 bin. Yükselen faize, dolara rağmen bu artış.

Geçen hafta yıllık satışları $230 milyar olan dünyanın en büyük ticaret şirketlerinden birinin üst yöneticileri ile Avrupa gelecek yılını değerlendirdik. Kış, Avrupa sanayi için çok zor ve belirsiz. Enerji sorunu artarak devam ediyor ve bir çok sanayi tesisi kapanıyor.

Enflasyon Sorunu

ABD’de eylül sonunda yıllık fiyat artışları son 40 yılın en yükseği. Kiralardaki 7.2%, elektrikte 15.5%, mutfakta 13% ve giyimde bayan 10%, erkek 9.5% ve ısınmada %18 yıllık artış olunca insanlar yaşam tarzlarını değiştirmek zorunda kaldılar. Ciddi bir sorun. Ama Inflation Insight yıl sonundan başlayarak enflasyonun düşeceğini söylüyor. Amerika’da enflasyon 7-10% bandında iken, Avrupa’da yıllık fiyat artışları 15%. Rusya’da ise durum çok vahim, sürekli ambargolar, yokluk içinde halk, neden savaştığını bilmeyen geçen yüzyıldan kalan bir ordu. Savaşın halkınıza, işlerinize ve devletinize vereceği zararlar muazzam.

(Fethi Ağalar beyden istifade ile)

Bana sorsanız; daima İslam’ın emrettiği gibi önce barış ve anlaşma için her yolu denemeliyiz. Tarafların birbirlerinden emin olacağı, saldırmazlık paktları yapmalıyız. Asla topyekün savaşa girilmemeli… Peygamberimiz Hz. Muhammed’in en büyük ve eşsiz mucizesi nedir? Bu mucizesi diyalektik ve materyaldir aynı zamanda! 12 sene gibi kısa bir süre Medine’de hem peygamber hem de devlet başkanı idi. Bu sürede bugünkü Avrupa’dan daha büyük bir yüzölçümüne sahip topraklar Müslümanlara katılmıştı. Tabii savaş da olmuştu. Ama Müslümanlardan sadece 1000 kişi, karşı taraftan da 500 kişi hayatını kaybetmişti.

(Kaynak: Peygamberimizin Savaşları, M. Hamidullah)