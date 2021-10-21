TÜİK'ten "Veri Kalite Kontrol Kurulu" açıklaması

TÜİK, dün Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği’nin, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından basında yer alan bazı haber ve yorumlara açıklama getirdi.

Açıklamada, Veri Kalite Kontrol Kurulu ilk olarak 10 Kasım 2005 tarihli ve 5429 sayılı Türkiye İstatistik Kanunu'nun 41. maddesi hükmüne dayanılarak oluşturulduğu aktarıldı.

Dolayısıyla söz konusu haber ve yorumlarda yeni bir kurul oluşturulduğu algısının gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada şunlar kaydedildi:

"Veri Kalite Kontrol Kurulunun Oluşumu ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında ilk yönetmelik 20 Haziran 2006'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Ancak 5429 sayılı Kanun'un söz konusu maddesinin mülga olması ve Kurulun 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 605. maddesi ile yeniden düzenlenmesi sebebiyle mevcut yönetmeliğin güncellenmesi ihtiyacı doğmuştur. Bu çerçevede, 2006 yılından itibaren çalışmalarına devam eden Veri Kalite Kontrol Kurulunun görev ve yetkilerinin tanımlandığı Veri Kalite Kontrol Kurulu Yönetmeliği güncellenmiş ve 20 Ekim 2021 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."