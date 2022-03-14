TÜBİTAK UZAY personel alımı yapacak
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsü (TÜBİTAK UZAY) bünyesine 76 proje personelini katacak.
Genel 14.03.2022, 08:42
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Uzay Teknolojileri̇ Araştırma Enstitüsünde (TÜBİTAK UZAY) görev yapmak üzere 76 proje personeli alınacak.
Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, araştırmacı, teknik ve destek personeli, teknisyen kadroları için 4 Nisan'a kadar başvuru yapılabilecek.
Adayların üniversitelerin belirtilen bölümlerinin lisans ve ön lisans mezunu olması gerekiyor.
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