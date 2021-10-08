'TÜBİTAK 4007 Mezopotamya Bilim Şenliği' törenle açıldı

Vali Münir Karaloğlu, Sümerpark'ta düzenlenen şenliğin açılışında, TÜBİTAK, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve birçok kurumun desteğiyle şenliği başlattıklarını söyledi.

Mezopotamya topraklarının, Dicle ile Fırat Nehri'nin kucakladığı bereketli topraklarında insanlık var olduğu sürece ilk şehirlerin, devletlerin ve medeniyetlerin kurulduğunu bildiren Karaloğlu, aynı zamanda insanlığın bilimsel faaliyetlerinin, icatların da ilklerinin yaşandığı topraklar olduğunu belirtti.

El Cezeri'nin bu toprakların yetiştirdiği bilim insanlarından biri olduğunu, Diyarbakır Artuklu Sarayı'nda 25 yıl başmühendislik yaptığını, bugün bilinen bütün icatlarını Diyarbakır'da oluşturduğunu anımsatan Karaloğlu, görevlerinin El Cezeri gibi insanlığın önünü açan, ufkunu genişleten gençler ve bilim insanları yetiştirmek olduğunu aktardı.

TÜBİTAK ile bu bilim şenliklerini, Diyarbakır'da yaşayan genç ve öğrencilerin ilgisini bilime yönlendirmek ve farkındalık yaratmak için yaptıklarını bildiren Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Maalesef, bu şehrin 40 yılını bizden çaldılar. Sizden bizden bir ülkeden çaldılar. Çok gereksiz konularla, fitneyle, bozgunculukla bu milleti farklı işlerle uğraştırdılar. Ama Allah'a hamdolsun son 5 yıldır devletimiz, milletimizle kurduğu büyük güçle, bölgede fitne çıkaran, bozgunculuk yapan, çocuklarımızı istismar eden, çocuklarımızı kandırıp onların hayatlarını söndüren o hain örgütlerin belini kırdı. 5 yıldır şehrimizde de ülkemizde de huzur var. Biz de artık bu konularla ilgileniyoruz. Bilim şenlikleri ile istiyoruz ki çocuklarımız Aziz Sancar hocamız gibi Nobel Ödülü alabilsin. Çocuklarımız şehirlerine, ülkelerine ve ailelerine faydalı çocuklar olsun diye gayret sarf ediyoruz. İnşallah Dicle'nin kuzularını kimsenin istismar etmesine bundan sonra izin vermeyeceğiz. Şehrimizin ve ülkemizin geleceği ve ufku da açık olacak."

Daha sonra atölye çalışması yapılan çadırları gezen Karaloğlu, fildişi macunu deneyine katıldı.

Şenlik, atölye çalışmaları, seminerler ve konserlerle 3 gün boyunca açık kalacak.