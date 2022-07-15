TRT spikeri Aytaç Kardüz vefat etti

Türkiye'nin ilk spikerlerinden Aytaç Kardüz bayram ziyareti için gittiği Muğla'nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti.

Denize girdiği sırada aniden fenalaşan Aytaç Kardüz'ün hastaneye kaldırıldığında yaşamını yitirdiği belirlendi.

80 yaşında vefat eden Aytaç Kardüz'ün cenazesi Bodrum'daki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Deneyimli spikerin Ankara'da defnedileceği öğrenildi.

Aytaç Kardüz yıllarca TRT'nin vazgeçilmez yüzü olmuş, sesiyle haberlere hayat vermişti.

Kardüz, radyo ve televizyon alanında en başarılı spikerlerden biriydi. 1964 yılında göreve başladığı TRT'de 30 yıl boyunca çalıştı. Bir çok spikerin yetişmesinde emeği geçti.

Aytaç Kardüz yıllar sonra TRT Haber'de 15 Temmuz Millet Stüdyosunda kamera karşısına geçerek haberleri sunmuştu.