Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.