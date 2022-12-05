Tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
- Eyüpsultan'da tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı. Meydana gelen kazada yaralıların bulunduğu öğrenildi.
Genel 05.12.2022, 10:07
Alınan bilgiye göre, Alibeyköy'de meydana gelen kazanın ardından, olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Yolculardan bazılarının yaralandığı öğrenilirken, itfaiye ve sağlık ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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