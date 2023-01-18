Trakya, Kıyı Ege ile Güney Marmara'da fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın Trakya'da Edirne, Tekirdağ, Kırklareli; Kıyı Ege'de İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ile Güney Marmara'da Balıkesir ve Bursa çevrelerinde perşembe ve cuma günü güney yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.