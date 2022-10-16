Trafikte tartıştığı kişinin kafasına kaldırım taşıyla vurdu
İzmir'in Bornova ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle çıkan kavgada, kafasına kaldırım taşıyla vurulan kişi ağır yaralandı.
Genel 16.10.2022, 09:47
Bornova ilçesinde, Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde, otomobil sürücüsü K.Y. ile başka bir araçtaki grup arasında yol verme yüzünden tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, gruptakilerden bir kişi, K.Y'nin kafasına kaldırım taşıyla vurdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Başına aldığı darbe sonucu ağır yaralanan K.Y, ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
Polis ekipleri, olay yerinden kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Öte yandan kavga anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
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