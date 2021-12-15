Trafik kazası geçiren şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu
İzmir-İstanbul otoyolunda geçirdiği trafik kazasının ardından hastaneye kaldırılan şarkıcı Gülçin Ergül taburcu oldu.
Genel 15.12.2021, 16:56
Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesinde tedavi altına alınan Ergül'ün, sadece parmaklarında kırık olduğu tespit edildi.
Psikiyatri doktorları tarafından da muayene edilen Ergül, taburcu işlemlerinin ardından ailesiyle hastaneden ayrıldı.
Gülçin Ergül'ün İzmir'deki evine gideceği, tedavisine burada devam edileceği öğrenildi.
İş insanı Erdal Şeyda Lafçı idaresindeki 34 SD 7339 plakalı otomobil, 13 Aralık akşamı İzmir-İstanbul otoyolu Susurluk mevkisinde aynı yönde giden Cengiz Y'nin kullandığı 34 CGR 100 plakalı tırın dorsesine çarpmıştı. Kazada, Lafçı olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan bir dönemin popüler müzik grubu Hepsi'nin eski üyelerinden şarkıcı Gülçin Ergül ise hastaneye kaldırılmıştı.
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