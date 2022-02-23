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Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistikleri verilerine göre, trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 25 milyon 321 bin 937'ye çıktı.

Genel 23.02.2022, 11:40 23.02.2022, 11:45
Trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

 Trafiğe ocak ayında 75 bin 829 aracın kaydı yapılırken 2 bin 962 aracın trafikten kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 72 bin 867 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, ocakta trafiğe kaydı gerçekleştirilen taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35,4 azalarak 75 bin 829'a geriledi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 23,4 azalarak 2 bin 962'ye düştü. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, bu yılın ilk ayında 72 bin 867 artış kaydetti.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 55,2'sini otomobil, yüzde 21,6'sını kamyonet, yüzde 12,6'sını motosiklet, yüzde 4,5'ini kamyon, yüzde 4,5'ini traktör, yüzde 0,9'unu minibüs, yüzde 0,5'ini otobüs ve yüzde 0,2'sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 arttı. Bu artış minibüste yüzde 90,6, otomobilde yüzde 41,5, kamyonette yüzde 40,1, kamyonda yüzde 38,7, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 22,5, otobüste yüzde 22,1 olarak gerçekleşti. Ocakta traktörde yüzde 51,9 ve motosiklette yüzde 31,9 azalma oldu.

Trafiğe kaydı yapılan taşıtların ocakta yıllık değişimlerine bakıldığında, minibüste yüzde 23,9 ve kamyonda yüzde 9 artış görülürken, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 68,1, otomobilde yüzde 43,8, traktörde yüzde 34,7, kamyonette yüzde 26,8, otobüste yüzde 20,6 ve motosiklette yüzde 9,2 azalış kaydedildi.

- Trafiğe kayıtlı araç sayısı ocak sonu itibarıyla 25,3 milyon oldu

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,4 artarak 24 milyon 256 bin 741'den 25 milyon 321 bin 937'ye yükseldi.

Ocak ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,3'ünü otomobil, yüzde 16,3'ünü kamyonet, yüzde 14,8'ini motosiklet, yüzde 8’ini traktör, yüzde 3,5'ini kamyon, yüzde 2’sini minibüs, yüzde 0,8'ini otobüs ve yüzde 0,3'ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

- Devri yapılan araçlar

Devri yapılan toplam 467 bin 240 taşıtın yüzde 64,9'u otomobil, yüzde 17,5'i kamyonet, yüzde 7,2'si motosiklet, yüzde 4,5'i traktör, yüzde 2,6'sı kamyon, yüzde 2,3'ü minibüs, yüzde 0,7'si otobüs ve yüzde 0,3'ü özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

Ocak ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 22,4'ü Renault, yüzde 15,7'si Fiat, yüzde 8,7'si Hyundai, yüzde 8,4'ü Toyota, yüzde 6,5'i Dacia, yüzde 4,7'si Peugeot, yüzde 4,3'ü Citroen, yüzde 4'ü Volkswagen, yüzde 3,6'sı Honda, yüzde 2,9'u Skoda, yüzde 2,8'i Opel, yüzde 2,2'si Audi, yüzde 2’si Ford, yüzde 1,9'u BMW, yüzde 1,9'u Mercedes-Benz, yüzde 1,6'sı Kia, yüzde 1,2'si Volvo, yüzde 1,2'si Seat, yüzde 0,7'si Nissan, yüzde 0,5'i Jeep ve yüzde 2,8'i diğer markalar oldu.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan 41 bin 839 otomobilin, yüzde 71,6'sı benzinli, yüzde 17,7'si dizel, yüzde 9,3'ü elektrikli veya hibrit, yüzde 1,4'ü LPG yakıtlı olarak kayıtlara geçti.

Ocak sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 747 bin 672 otomobilin ise yüzde 37,6'sının dizel, yüzde 35,8'inin LPG, yüzde 25,6'sının benzin yakıtlı, yüzde 0,7'sinin elektrikli veya hibrit olduğu belirlendi. Otomobillerin yüzde 0,3'ünün ise yakıt türü bilinmiyor.

Söz konusu ayda trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 34,9'unun 1300 ve altı, yüzde 27,7'sinin 1301-1400, yüzde 24,1'inin 1401-1500, yüzde 6,8'inin 1601-2000, yüzde 5,1'inin 1501-1600, yüzde 0,7'sinin 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahip olduğu görüldü.

Kaydı yapılan otomobillerin yüzde 43,5'i beyaz, yüzde 26,3'ü gri, yüzde 10,6'sı mavi, yüzde 7,5'i kırmızı, yüzde 5,9'u siyah, yüzde 3,9'u turuncu, yüzde 1,2'si yeşil, yüzde 0,8'i sarı ve yüzde 0,4'ü kahverengi renklerinden oluştu.

#TÜİK #Trafik #araç
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