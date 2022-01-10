Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yüzde 62'ye ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu yaşanıyor. Kentte D-100 kara yolu ve TEM otoyolunun bazı noktalarında trafik yavaş seyrediyor. Öğrenciler ve iş yerlerine gitmeye çalışan vatandaşlar, toplu taşıma araçları ve duraklarda yoğunluk oluşturuyor.

Anadolu Yakası'nda sağanağın da etkisiyle D-100 kara yolu ve TEM otoyolu ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde Avrupa geçişlerinde yoğunluk görülüyor.

Özellikle D-100 kara yolu Kartal-Maltepe ile Bostancı-Göztepe kavşakları arasında, TEM otoyolu Samandıra kavşağı ile Çamlıca gişeler arasında da trafik yavaş ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda D-100 kara yolu Haramidere mevkisi Avcılar ve Büyükçekmece yönlerinde yan yolda, Avrupa Otoyolu, hal yolu ve diğer bağlantı yollarında da yoğunluk yaşanıyor.

D-100 kara yolu Ankara istikameti Okmeydanı mevkisinde başlayan trafik yoğunluğu Zincirlikuyu bitimine kadar sürüyor.

Mecidiyeköy Meydan’da D-100 ve TEM bağlantı yollarında ve Barbaros Caddesi'nde yoğunluk yaşanıyor.

TEM otoyolunda ise Kağıthane civarında bazı noktalarda trafik yoğunluğu görülüyor.