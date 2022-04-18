Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yüzde 53'e ulaştı

İkinci ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı İstanbul trafiğini kilitledi. Haftanın ilk iş gününde hem trafikte hem de toplu ulaşımda yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul'da 7 günlük ara tatilin sona ermesi ve yağmur yağışı nedeniyle trafik yoğunluğu oluştu.

Kadıköy Bostancı mevki D-100 Karayolu'nda sabahın ilk saatlerinden itibaren yoğunluk görüldü. Sürücüler, yoğunluk nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi.