Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yüzde 50 olarak ölçümlendi

İstanbullular yeni haftaya yine trafikle başladı. Maltepe ve Kadıköy D-100 Karayolu üzerinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Yoğunluk yüzde 50 olarak ölçüldü.

İşe gitmek üzere araçlarıyla yola çıkan sürücüleri ile öğrenci servis araçları Kadıköy ve Maltepe D-100 karayolu üzerinde uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Edirne istikametinde trafik yer yer durma noktasına geldi. Karayoluna bağlanan ara yollarda da araç yoğunluğu olduğu görüldü. Trafik yoğunluğunun ilerleyen saatlerde her iki istikamette de artması da beklenenler arasında.