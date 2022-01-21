Trafiğe çıkacaklar dikkat! Yoğunluk yüzde 80'e ulaştı

İstanbul'da, yağışlı havanın etkisiyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. Anadolu yakasında D-100 kara yolunda Uzunçayır'dan başlayan trafik yoğunluğu Küçükyalı'ya kadar devam ediyor. Kara yolunun Edirne istikametinde Bostancı-Göztepe arasında yoğunluk yaşanırken, TEM Otoyolu'nda da Ünalan'dan başlayan trafik, Çamlıca gişelere kadar sürüyor.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa geçiş yönünde yoğunluk yaşanırken, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de her iki yönde trafik ağır ilerliyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolunda Beylikdüzü'nde başlayan yoğunluk Zincirlikuyu'ya kadar uzanıyor. Yolun diğer yönünde Mecidiyeköy'den itibaren Beylikdüzü'ne kadar trafik yoğunluğu gözleniyor.İBB Trafik Yoğunluk Haritası'na göre kentte saat 17.40 itibarıyla trafik yoğunluğu yüzde 80 olarak ölçüldü.