Trabzon'da 18,6 milyon liralık bahis operasyonu
Trabzon'da düşük gelirli olmasına rağmen hesaplarında toplamda 18 milyon 574 bin 79 lira para hareketliliği tespit edilen şüphelilere yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Hakkında adli işlem başlatılan 4 şüphelinin hesapları bloke edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Ö.E.T., H.N.T., M.G. ve B.K.'nin banka hesaplarına küçük meblağlar halinde farklı kişilerin para transferi yaptığını belirledi.
Bu yöntemle yasa dışı bahis sitesi üzerinden para nakline aracılık yaptıkları tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı, banka ve ödeme kurumlarından temin edilen hesap hareketleri üzerinden inceleme ve analiz çalışmaları yapıldı.
Şüphelilerin hesapları bloke edildi
İnceleme sonucunda şüphelilerden H.N.T.'nin ev hanımı, M.G.'nin işsiz, Ö.E.T. ve B.K.'nin ise düşük gelirli olmalarına rağmen hesaplarında toplamda 18 milyon 574 bin 79 lira para hareketliliği tespit edildi.
Paranın yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarına ilgili makamlardan alınan talimat gereği bloke konuldu.
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