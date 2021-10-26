Tokat'ta feci kaza: 3 ölü, 1 yaralı
Tokat'ın Zile ilçesinde kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Genel 26.10.2021, 07:06 26.10.2021, 07:29
Cengiz Akan yönetimindeki 06 MTG 02 plakalı kamyonet, Zile-Yıldıztepe kara yolu Hasanağa köyü yakınlarında virajı alamayarak uçuruma devrildi.
Kazayı görenler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Kazada, sürücü ile araçta bulunan Ercan Çerter ve Ferhat Çerter olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan Mehmet Ergül ise ambulansla Zile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayatını kaybedenlerin cenazeleri de aynı hastanenin morguna götürüldü.
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