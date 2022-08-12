Tokat'ta otomobil tarlaya devrildi: 2 yaralı
Tokat'ta otomobilin mısır tarlasına devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Genel 12.08.2022, 08:18
Tokat'ta Mustafa Kanbur idaresindeki otomobil, Çamlıbel beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu mısır tarlasına devrildi.
Sürücü ile yanında bulunan Tuğçe Karakuş yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
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