TMSF açıkladı: Cem Uzan'ın Fransa'da kaybettiği dava sayısı 20'ye ulaştı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Fon tarafından Paris'te açılan davalara itiraz eden Cem Uzan'ın kaybettiği dava sayısının 20'ye ulaştığını bildirdi.

İmar Bankası ile ilgili olarak Uzanlar aleyhine açılan ve kesinleşen mahkeme kararlarının Fransa'da geçerli olabilmesi için TMSF tarafından 2017'de davaların açılmaya başlandığı anımsatılan açıklamada, "Uzanlar, ihtiyati tedbirlerin kaldırılması ve Paris'te açılan davaların reddedilmesi için girişimlerde bulunuyor. Fakat söz konusu girişimlerinin çoğu bugüne kadar hem Paris yerel mahkemeleri hem de temyiz mahkemelerince reddedildi. Davaları kaybettiği için Cem Uzan'ın Fransa'daki mal varlığı ve banka hesapları üzerindeki ihtiyati tedbir kararı devam ediyor." denildi.

"Uzan ailesinin sebep olduğu zarar minimum 17 milyar dolar"

Açıklamada, Cem Uzan ve ailesinin yönetiminde bulunan İmar Bankası'nda ikili kayıt tutulmasının yaklaşık 6,5 milyar dolarlık kamu zararına sebep olduğu ve oluşan zararın halkın vergileriyle karşılandığı belirtildi.

Söz konusu zarar tutarı için TMSF'nin Hazine'den borçlandığı ve İmar Bankası'nın mağdur ettiği kişilere parasını geri ödeyebildiği anımsatılan açıklamada, Uzan ailesinin sebep olduğu bu kamu zararının, Devlet İç Borçlanma Senetleri'ne (DİBS) endekslendiğinde bugünün parasıyla yaklaşık 17 milyar dolara karşılık geldiği bildirildi.

Cem Uzan'ın İmar Bankası yolsuzluğunda sorumluluktan kurtulmak için geriye dönük yaptırdığı işlemler tespit edilince bu usulsüzlük için de Cem Uzan hakkında mahkumiyet kararı verildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, İstanbul 8. Ağır Ceza Mahkemesi ve Pamukova Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davalar sonucunda Cem Uzan, kamu kurum ve kuruluşlarını dolandırmak, nitelikli zimmet, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme, resmi belge düzenlemek ve azmettirmek suretiyle kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaktan suçlu bulundu. Kesinleşmiş 47 yıl 5 ay 20 günlük hapis cezasına çarptırıldı."

TMSF'nin, Uzanların mal varlıklarını satarak sebep oldukları kamu zararını tahsil etmek için yurt dışında da hukuk mücadelesi verdiği bildirilen açıklamada, Uzan ailesinin Çukurova Elektrik (ÇEAŞ) ve Kepez Elektrik ile ilgili açtığı, faizleriyle birlikte 23,5 milyar doları bulan Libananco davasının da Türkiye Cumhuriyeti lehine sonuçlandığı anımsatıldı.