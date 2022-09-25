Tırla hafif ticari araç çarpıştı: 6 ölü

Muratlı Mahallesi Kayseri-Malatya kara yolu Doğanlar mevkisinde Malatya'dan Kayseri yönüne giden hafif ticari araç, karşı yönden gelen H.D'nin kullandığı tırla çarpıştı.

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda, itfaiye, AFAD, sağlık ekibi ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kazada 5 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı. Akçadağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bu arada, Malatya Valisi Hulusi Şahin kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu.