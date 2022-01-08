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TikTok paylaşımlarından dolayı açığa alınan savcının babasından açıklama

Hakimler ve Savcılar Kurulu tarafından açığa alınan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş'ın babası Hüsnü Saltabaş, söz konusu videonun oğlunun savcı olmadan önce çekildiğini söyledi.

Genel 08.01.2022, 12:10
TikTok paylaşımlarından dolayı açığa alınan savcının babasından açıklama

Bir sosyal medya platformundaki paylaşımlarıyla mesleğin şeref, onur ve saygınlığını bozduğu gerekçesiyle hakkında inceleme başlatılan Turgutlu Cumhuriyet SavcıNusrettin Saltabaş, HSK 2. Dairesi tarafından geçici olarak görevden uzaklaştırıldı.

Görevden uzaklaştırılan Savcı Saltabaş'ın babası Hüsnü Saltabaş yaptığı açıklamada, söz konusu videonun oğlunun savcı olmadan öncesinde çekildiğini belirtti. Bahsi geçen videoda Türk toplumunun ahlak ve değerlerini rencide edebilecek aykırılık bulunmadığını söyleyen baba Saltabaş, "Oğlum Nusrettin Saltabaş çok sevdiği mesleğinin ve meslektaşlarının onur ve vakarını rencide etmemek ve korumak amacıyla mesleğinden istifasını talep etmiştir. Oğlumun özgür iradesiyle vermiş olduğu bu kararı sonuna kadar desteklemekle birlikte değerlendirmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum" ifadelerini kullandı.

Baba Saltabaş'ın yapmış olduğu açıklama;

Bugün çeşitli haber sitelerinde ve sosyal medya platformlarına konu olan paylaşımların muhatabı olan Turgutlu Cumhuriyet Savcısı Nusrettin Saltabaş hukuk fakültesine girdiğinden beri cumhuriyet savcısı olma idealini beslemiş hatta savcılık sınavını ilk yüze girerek dereceyle kazanarak bu mesleğe girmiştir. Evladım çocukluğundan beri birçok spor dalıyla uğraşmış ve farklı zamanlarda bu spor dallarıyla ilgili bireysel çalışmalar yapmıştır. Haberlere konu olan video meslek öncesinde kaydedilerek oğlum tarafından kendi sosyal medya hesabında paylaşılmıştır. Tüm Türk milletinin de takdirinde olacağı üzere bahsi geçen videoda Türk toplumunun ahlak ve aile değerlerini rencide edebilecek en ufak bir aykırılık bulunmamaktadır. Oğlumun dahi paylaştığını unuttuğu söz konusu video bugün itibariyle anlaşılmaz bir şekilde gündem olmuştur. Bu durum üzerine gururum olan oğlum Nusrettin Saltabaş çok sevdiği mesleğinin ve meslektaşlarının onur ve vakarını rencide etmemek ve korumak amacıyla mesleğinden istifasını talep etmiştir. Oğlumun özgür iradesiyle vermiş olduğu bu kararı sonuna kadar desteklemekle birlikte değerlendirmesini kamuoyunun vicdanına bırakıyorum.

#Nusrettin Saltabaş #Tiktok #savcı
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