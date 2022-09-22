TİKA’dan Kuzey Makedonya’ya tarım ekipmanı desteği

Törene, TİKA Üsküp Koordinatörü Halim Ömer Söğüt ve Konçe Belediye Başkanı Zlatko Ristov’un yanı sıra bölgeden çiftçiler ve yetkililer katıldı.

TİKA Üsküp Koordinatörü Söğüt, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, TİKA’nın farklı alanlarda proje gerçekleştirdiğini, bunların içinde tarım ve kırsal kalkınmayı desteklemenin özel bir alan olduğunu söyledi.

Söğüt, “Burada motokültivatörlerimiz var. Hedef kitlemiz binden fazla çiftçimiz. İlaçlama makinelerimiz var. Aslında bir anlamda kolektif olarak üreticilerimiz bu ekipmanları diğer paydaşlarla kullanmak suretiyle halkın istifadesine sunmuş olacaklar.” dedi.

Tarım ve hayvancılık anlamında arıcılığın geliştirilmesi, meyve fidancılığının geliştirilmesi noktasında ceviz yetiştiriciliği, çilek yetiştiriciliği gibi alanlarda da projeleri hayata geçirdiklerini dile getiren Söğüt, bu projelerin başarılı olması ve üreticilerin gelirlerinin artmasının kendilerini mutlu ettiğini vurguladı.

Söğüt, “Ümit ediyoruz hedeflediğimiz gayelere ulaşılması noktasında bu projemiz de bir vesile olur. Biz inanıyoruz ki tarım ve hayvancılık, ekonomik şartların iyileştirilmesi için çok önemli bir alan ve bu alandaki parametrelerin iyileştirilmesi buradaki vatandaşların hayat standartları adına oldukça faydalı ve önemli.” diye konuştu.

Konçe Belediye Başkanı Ristov da TİKA'nın motokültivatör ve diğer tarım ekipmanı desteğinde bulunduğunu anımsatarak, yapılan hibeden dolayı TİKA'ya teşekkür etti.

Ristov, "TİKA'yla şu ana kadar mükemmel iş birliğimiz oldu. Bu projenin, belediye başkanı olduğumdan beri gerçekleştirilen ikinci hibe olduğunu düşünüyorum. Samimi bir şekilde devam etmesini temenni ediyorum. Hibe alanları (çiftçileri) şahsım adına tebrik ediyorum. (Bu ekipmanları) Başarıyla kullanmalarını diliyorum." şeklinde konuştu.

TİKA bu kapsamda Kuzey Makedonya’nın İştip, Demir Kapı, Konçe, Valandova, Köprülü, Negotin, Bosilovo, Vasilevo, Gostivar bölgelerinde üretim alanlarının artırılması ve üretim teknolojisinin geliştirilmesi için 1000 çiftçinin ortak kullanacağı 20 adet toprak işleme motokültivatörü ve 20 adet zirai ilaçlama makinesi hibe etti.