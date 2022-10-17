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Ticari takside uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde motorize yunus ekibinin durdurduğu ticari taksinin içinden uyuşturucu hap çıktı.

Genel 17.10.2022, 10:03
Ticari takside uyuşturucu ele geçirildi

Mersin'in Mezitli ilçesinde motorize yunus ekibinin durdurduğu ticari takside 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi. 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Asayiş Şubesine bağlı motorize yunus ekibi, Yeni Mahalle Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda şüphe üzerine bir ticari taksiyi durdurdu.

Araçta yapılan aramada 1900 uyuşturucu hap ele geçirildi. S.B. ve B.E. gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, B.E. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
#Mersin #uyuşturucu
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