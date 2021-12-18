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Ticaret Üniversitesi 'Yapay Zeka Çalışmaları'na başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi, yapay zekâ alanında yapılacak çalışmalarda üniversite, özel sektör, sivil toplum ve kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte çok paydaşlı ortaklıklar kurarak, kamu politikalarına katkı sağlamak amacıyla Yapay Zekâ Politikaları Derneği ile bir iş birliği protokolü imzaladı.

Genel 18.12.2021, 16:46
Ticaret Üniversitesi 'Yapay Zeka Çalışmaları'na başlıyor

İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu’nun imzaladıkları iş birliği protokolünün törenine; İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Füsun Alver, Yapay Zekâ Politikaları Derneği (AIPA) Başkan Yardımcıları Gökhan Varan ve Dr. Şebnem Özdemir ile çalışma arkadaşları katıldı.

Başlatılan iş birliği ile; Türkiye’de yapay zekâ çalışmalarını teşvik ederek, toplumu bilinçlendirmek,  farkındalık yaratmak, yetkinliği artırmak ve lisans ve lisansüstü seviyede yapılan ortak araştırmalarla paydaşlara maddi ve manevi destek sağlamak ve gençleri doğrudan karar alma süreçlerine dâhil ederek görev, yetki ve sorumluluk almaları için öncülük edilmesi öngörülüyor.

İmza töreninin ardından söz alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu; “Birlikte çok faydalı ve başarılı işler yapacağımıza inanıyoruz. İletişim Fakültemizin, İletişim Bilimi ve İnternet Enstitümüzün rehberliğinde, Yapay Zekâ Politikaları Derneği’nin bilgi ve birikimiyle, oluşturacağımız sinerji ile verimli ve somut sonuçlar elde edeceğimizden şüphemiz yok” dedi.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celalettin Aktaş, imzalanan iş birliğinin hem üniversite öğrencileri hem de toplum için çok kıymetli olacağını belirtti ve yapay zekâ çalışmalarına sosyal bilimlerin dahil olmasıyla büyük bir eksikliğin kapanacağını ifade etti.

AIPA Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu ise, “İstanbul Ticaret Üniversitesi’nin vizyon sahibi ve hızlı adımlarla değişim ve dönüşümlere açık olan bir kurum olmasının kendilerini sevindirdiğini belirterek,  “İşbirliği bizi çok heyecanlandırıyor. Bizler bu iş birliğinin ilk adımlarını planladıktan hemen sonra somut adımlar atarak vizyonumuzu kanıtladık. Şimdi bu planların altını doldurma ve öğrencilerimize katkı sunma vakti” dedi.

Toplantıda gündemin önemli ve güncel konularından biri olan Metaverse evreni hakkında yürütülebilecek ortak çalışmalara ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu. Öğrencilerde Metaverse’e ilgi yaratmak için gerçekleşebilecek etkinlikler görüşüldü ve Mart 2022’de İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde, “Metaverse: olmak ya da olmamak” başlıklı bir panelin gerçekleştirilmesine karar verildi. AIPA Başkanı Küçükşabanoğlu, Metaverse evrenini yeni bir düzene giren dünyanın geçiş kapısı olarak nitelendirdi. Yapay zekanın ekonomi, iletişim, hukuk gibi birçok alandaki etkilerinden bahseden Küçükşabanoğlu, ilerleyen zamanlarda diğer fakültelerde yapılacak çalışmaların müjdesini de verdi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi ve AIPA arasında başlatılan iş birliği ile yakın gelecekte üniversite öğrencilerine staj imkanlarının doğması, uluslararası panel, sempozyum, konferans gibi etkinliklerin düzenlenmesi, yapay zekâ konusunda yürütülen yüksek lisans ve doktora araştırmalarına burs imkanının sağlanması hedefleniyor.

#Ticaret Üniversitesi #Yapay Zeka Çalışmaları #bilimsel araştırma
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