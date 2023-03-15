THY'nin Yunanistan seferleri iptal
Türk Hava Yolları'nın Yunanistan'a 16 Mart Perşembe günü yapması planlanan seferlerinin tamamı iptal edildi.
Genel 15.03.2023, 19:47
Türk Hava Yollarının (THY), Yunanistan'a yarın icra etmeyi planladığı tüm seferler, bu ülkedeki hava trafik kontrolörlerinin grevi nedeniyle iptal edildi.
Edinilen bilgiye göre, grev nedeniyle "TK 1843/TK 1844 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1849/TK 1850 İstanbul-Atina-İstanbul", "TK 1845/TK 1846 İstanbul-Atina-İstanbul" ve "TK 1881/TK 1882 İstanbul-Selanik-İstanbul" seferleri yapılmayacak.
Böylece THY'nin yarın icra edeceği tüm seferler karşılıklı iptal edildi.
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|25
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|24
|17
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|25
|17
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|24
|17
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|16
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|O
|P
|1. Arsenal
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|66
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|50
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|42
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|25
|42
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|27
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|26
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|27
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|27
|27
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|26
|26
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|27
|25
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|24
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|26
|23
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|27
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|1. Barcelona
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|65
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|56
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|25
|48
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|25
|45
|5. Real Betis
|25
|42
|6. Villarreal
|25
|38
|7. Rayo Vallecano
|25
|35
|8. Osasuna
|25
|34
|9. Athletic Bilbao
|25
|33
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|25
|32
|11. Celta Vigo
|25
|31
|12. Girona
|25
|30
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|25
|28
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|25
|28
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|25
|27
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|25
|27
|17. Valencia
|25
|26
|18. Getafe
|25
|26
|19. Almeria
|25
|25
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