THY duyurdu! 407 sefer iptal edildi
Hava muhalefeti dolayısıyla Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından yapılacak olan 407 seferini iptal etti.
Genel 12.03.2022, 09:37
Türk Hava Yolları (THY), İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarından bugün yapılması planlanan 407 seferi hava muhalefeti dolayısıyla iptal etti.
THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 357 ve Sabiha Gökçen Havalimanı kalkış/varışlı 50 olmak üzere toplam 407 sefer iptal edildi.
Kaynak: AA
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