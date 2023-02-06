THY depremden etkilenen bölgeler için ek sefer hazırlıyor

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

THY olarak yaraların sarılmasında milletin yanında olacaklarını belirten Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" sözlerini kullandı.