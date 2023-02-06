THY depremden etkilenen bölgeler için ek sefer hazırlıyor
Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem sonrasında bölge için ek sefer hazırladıklarını duyurdu. Üstün, "Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" dedi.
Genel 06.02.2023, 07:46
Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem sonrasında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
THY olarak yaraların sarılmasında milletin yanında olacaklarını belirten Üstün, "Yardım ekiplerinin bölgeye en hızlı şekilde transferi ve sevdikleriyle buluşmak isteyen vatandaşlarımız için ek seferlerimizi hazırlıyoruz. Depremden etkilenen bölgelere uçuşları olan misafirlerimiz için ücretsiz iptal/değişiklik hakkı tanıyoruz" sözlerini kullandı.
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