THY'den Kerkük ve Türkmenistan'a yeni sefer
Türk Hava Yolları (THY), Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatma kararı aldı.
Genel 26.10.2022, 20:00 26.10.2022, 20:05
THY tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Irak'ın Kerkük ve Türkmenistan'ın Türkmenbaşı şehirlerine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." denildi.
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