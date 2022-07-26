THY, bazı uçuşlarını durdurma kararını uzattı
THY, bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını 30 Eylül tarihine kadar uzattığını bildirdi.
Genel 26.07.2022, 17:29
Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.
THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan bilgilendirmede, "30 Eylül 2022 (dahil) tarihine kadar Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna, Rostov çıkışlı/varışlı uçuşlarımız iptal edilmiştir. Değişiklik ve iade işlemlerinizi acentenizden, web sitemizden ya da 0 850 333 0 849 numaralı çağrı merkezimizden tamamlayabilirsiniz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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