Thodex kurucusu Fatih Özer'in davasında yeni gelişme
Thodex vurgunu sebebiyle kırmızı bültenle aranan ve Arnavutluk'ta yakalanan Faruk Fatih Özer’in, Türkiye’ye iade edilmesi kararına itirazına yönelik temyiz mahkemesinde görülen duruşması 27 Aralık’a ertelendi.
Genel 20.12.2022, 16:40
Arnavutluk’tan Türkiye’ye iade edilmesi kararı verilen kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer’in, bu karara itirazına ilişkin temyiz mahkemesinde görülen duruşması bugün devam etti. Hakim Valbon Çekrezi yönetimindeki duruşmaya Özer ve avukatı katılmadı.
Hakim Çekrezi, savunma tarafının avukatının duruşmaya bir sebep veya engel belirtmeden katılmaması nedeniyle duruşmayı 27 Aralık’a erteledi.
Mahkeme ayrıca avukatın değiştirilmesine karar verdi.
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