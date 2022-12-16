Tevfik Göksu: Altılının hesaplaşma yeri Saraçhane değil

Kararın nihai olmadığını vurgulayan Göksu, ''Kesinleşmemiş yasaklama kararı için elbette üzüntü duyduk. Ancak İBB Başkanı'nın sevincine, kutlama anlarına açıkçası ne diyeceğimizi bilemiyoruz.'' ifadesini kullandı.

''ALTILININ HESAPLAŞMA YERİ SARAÇHANE DEĞİL''

İYİ Partli Lideri Akşener'in dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmesinden servis edilen görüntülere de değindi. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşmasına atıf yapan Tevfik Göksu, görüntülerin bilerek servis edildiğini belirtti, ''6'lı masanın iç hesaplaşmasının yeri Saraçhane değildir. '' dedi.