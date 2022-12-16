Tevfik Göksu: Altılının hesaplaşma yeri Saraçhane değil
Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sergilediği Saraçhane gösterisini İBB Meclisi'nde değerlendirdi.
Genel 16.12.2022, 08:08
Kararın nihai olmadığını vurgulayan Göksu, ''Kesinleşmemiş yasaklama kararı için elbette üzüntü duyduk. Ancak İBB Başkanı'nın sevincine, kutlama anlarına açıkçası ne diyeceğimizi bilemiyoruz.'' ifadesini kullandı.
''ALTILININ HESAPLAŞMA YERİ SARAÇHANE DEĞİL''
İYİ Partli Lideri Akşener'in dün Saraçhane'ye giderek, YSK üyelerine hakaretten hakkında hapis cezası ile beraber siyasi yasak kararı alınan İBB Başkanı İmamoğlu ile görüşmesinden servis edilen görüntülere de değindi. İkilinin kararı kutluyormuş gibi gülümseyerek kucaklaşmasına atıf yapan Tevfik Göksu, görüntülerin bilerek servis edildiğini belirtti, ''6'lı masanın iç hesaplaşmasının yeri Saraçhane değildir. '' dedi.
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