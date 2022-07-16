TESK Başkanı'ndan bayram tatilinin ardından yola çıkacak sürücülere uyarı

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Kurban Bayramı tatilinden dönüşlerde yaşanabilecek trafik kazaları konusunda sürücüleri uyararak, "Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak, uykusuz, yorgun asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz." ifadelerini kullandı.

Palandöken yazılı açıklamasında, Kurban Bayramı tatilinde 8 Temmuz'dan itibaren yola çıkan vatandaşların karıştıkları kaza haberlerine hüzünlü bir şekilde şahit olduklarını belirtti.

Arife günü dahil Kurban Bayramı süresince 31 vatandaşın hayatını kaybettiğini ifade eden Palandöken, "Bayram ziyaretlerimizin hüzünle bitmemesi için sürücüler dönüş yolunda yüksek hızdan kaçınarak, uykusuz, yorgun olarak asla yola çıkmamalı ve sık sık mola vermeli. Emniyet kemerini ihmal etmemeliyiz." uyarısında bulundu.

Palandöken, bayram süresince yaşanan can kayıplarının, bayram tatiliyle birleştirilen 9 günlük tatilin son günlerinde artmasından endişe ettiklerini belirterek şunları kaydetti:

"Bu can kayıplarını önlemek için bayram dönüşlerinde kazalara 'dur' diyelim. Bayram tatili için şehir değiştiren vatandaşlar bu kazaları en hafife indirmek için tatilden dönüş için son günü beklememeli. Tatilin son günü trafik yoğunluğu normal zamana göre 10 kat arttığı için kaza riski de o oranda artmaktadır. Bu sebeple dönüşler için fazla geç kalmamalıyız."