Teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi
Tunceli kırsalında terör örgütlerine yönelik yapılan operasyonlarda sığınıklarda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Genel 28.11.2022, 10:00
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "Eren Abluka Sonbahar-Kış-13 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Celil Mutlu Operasyonu" kapsamında il merkezi kırsalında teröristlere yönelik operasyon düzenledi.
Arazide arama yapan güvenlik güçleri, teröristlerce kullanıldığı belirlenen sığınak tespit etti.
Sığınaktaki aramada, 7 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 av tüfeği, 7 telsiz, 2 el bombası fünyesi, 238 bixi ve kalaşnikof mühimmatı, 4 aydınlatma fişeği, 14 telsiz anteni ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Sığınak ve ele geçirilen malzemeler, güvenlik güçlerince imha edildi.
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