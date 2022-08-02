Teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi
Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu'nda teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildiğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristlerin inlerini başlarına yıkan kahraman Mehmetçik'in, bölgede terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdiği belirtildi.
Ele geçirilen malzemeler şöyle:
"7.62 mm PKMS makineli tüfek, 900 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek mühimmatı, 2 adet 7.62 mm PKMS makineli tüfek yedek namlusu, 2000 adet Doçka makineli tüfek mühimmatı, 4 adet AK 47 piyade tüfeği ve 23 adet şarjörü, 22 sandık açılmamış piyade tüfeği mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar, 21 adet RPG-7 roketatar mühimmatı, 16 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 27 adet SPG-9 roket sevk fişeği, 13 adet 82 mm havan mühimmatı, 84 adet bombaatar mühimmatı,1000 adet 5.45 mm mühimmat, 57 mm geri tepmesiz top ve 1 adet sehpası, 2 adet M-16 şarjörü, antitank mayını, 10 adet aydınlatma mayını, 12 adet sis bombası, 24 adet 82 mm hassas tapası,150 m infilaklı fitil, 250 m saniyeli fitil, 2 adet hazırlanmış el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 30 adet EYP yapımında kullanılan devre düzeneği, 20 kilogram amonyum nitrat, 100 elektrikli fünye, 40 fünye, 4 gaz maskesi ve 15 filtre,
1 sabit yaesu telsiz, 1 yaesu telsiz, 2 araç tipi yaesu telsiz, dürbün, 2 termal kıyafet, 3 termal şemsiye."
Yerli veya yabancı aşılardan hangisini kullanmayı tercih ederdiniz?
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|0
|0
|2. Alanyaspor
|0
|0
|3. Ankaragücü
|0
|0
|4. Antalyaspor
|0
|0
|5. Beşiktaş
|0
|0
|6. Karagümrük
|0
|0
|7. Fenerbahçe
|0
|0
|8. Galatasaray
|0
|0
|9. Gaziantep FK
|0
|0
|10. Giresunspor
|0
|0
|11. Hatayspor
|0
|0
|12. Başakşehir
|0
|0
|13. İstanbulspor
|0
|0
|14. Kasımpaşa
|0
|0
|15. Kayserispor
|0
|0
|16. Konyaspor
|0
|0
|17. Sivasspor
|0
|0
|18. Trabzonspor
|0
|0
|19. Ümraniye
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adanaspor
|0
|0
|2. Altay
|0
|0
|3. Altınordu
|0
|0
|4. Bandırmaspor
|0
|0
|5. Bodrumspor
|0
|0
|6. Boluspor
|0
|0
|7. Denizlispor
|0
|0
|8. Erzurumspor
|0
|0
|9. Eyüpspor
|0
|0
|10. Gençlerbirliği
|0
|0
|11. Göztepe
|0
|0
|12. Keçiörengücü
|0
|0
|13. Manisa Futbol Kulübü
|0
|0
|14. Pendikspor
|0
|0
|15. Rizespor
|0
|0
|16. Sakaryaspor
|0
|0
|17. Samsunspor
|0
|0
|18. Tuzlaspor
|0
|0
|19. Ö.K Yeni Malatya
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Bournemouth
|0
|0
|2. Arsenal
|0
|0
|3. Aston Villa
|0
|0
|4. Brentford
|0
|0
|5. Brighton
|0
|0
|6. Chelsea
|0
|0
|7. Crystal Palace
|0
|0
|8. Everton
|0
|0
|9. Fulham
|0
|0
|10. Leeds United
|0
|0
|11. Leicester City
|0
|0
|12. Liverpool
|0
|0
|13. M.City
|0
|0
|14. M. United
|0
|0
|15. Newcastle
|0
|0
|16. Nottingham Forest
|0
|0
|17. Southampton
|0
|0
|18. Tottenham
|0
|0
|19. West Ham United
|0
|0
|20. Wolverhampton Wanderers
|0
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Almeria
|0
|0
|2. Athletic Bilbao
|0
|0
|3. Atletico Madrid
|0
|0
|4. Barcelona
|0
|0
|5. Cadiz
|0
|0
|6. Celta Vigo
|0
|0
|7. Elche
|0
|0
|8. Espanyol
|0
|0
|9. Getafe
|0
|0
|10. Girona
|0
|0
|11. Mallorca
|0
|0
|12. Osasuna
|0
|0
|13. Rayo Vallecano
|0
|0
|14. Real Betis
|0
|0
|15. Real Madrid
|0
|0
|16. Real Sociedad
|0
|0
|17. Real Valladolid
|0
|0
|18. Sevilla
|0
|0
|19. Valencia
|0
|0
|20. Villarreal
|0
|0