Terör örgütüne ait uyuşturucu ele geçirildi

İçişleri Bakanlığının açıklamasında, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma komando timlerinin katılımıyla nokta istihbaratına dayalı icra edilen Eren Abluka Sonbahar Kış-3 Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Şükrü Ceylan Operasyonu sırasında Lice kırsalında önceden tespit edilen 50 farklı noktada arazi arama tarama faaliyeti yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, 222 bin kök kenevir, 47 bin kök skunk, 750 kilogram toz esrar, 1200 kilogram kubar esrar ve av tüfeği ele geçirilen operasyonla terör örgütüne finans sağlanmasının engellendiği vurgulandı.