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Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişi yakalandı. Şahıslardan 6'sının FETÖ, 1'inin DEAŞ, 1'inin de PKK/KCK/PYD mensubu olduğu belirlendi.

Genel 29.10.2022, 17:52
Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Yunanistan ve Suriye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığı belirtildi.

Yakalanan şahıslardan 6’sının FETÖ, 1'inin DEAŞ ve bir diğerinin de PKK/KCK/PYD terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

#terör örgütü #sınır
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