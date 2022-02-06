Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), sınırları yasa dışı yollardan geçmeye çalışan, aralarında terör örgütleri FETÖ, PKK/KCK ve DEAŞ mensuplarının da olduğu 18 kişinin yakalandığını duyurdu.

Açıklamada incelemelerin ardından yakalananlardan üçünün FETÖ, üçünün PKK/KCK, ikisinin de DEAŞ mensubu olduğunun belirlendiği bildirildi.