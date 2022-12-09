Terör örgütü mensupları sınırda yakalandı

Yasa dışı yollarla Türkiye'den Yunanistan'a ve Suriye'den Türkiye'ye sızmaya çalışan 6 kişi yakalandı. Yakalanan kişilerin 4'ünün terör örgütlerine mensup kişiler olduğu öğrenildi.

Yapılan incelemede şahıslardan 3'ünün FETÖ, 1'inin de PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.